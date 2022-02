En Flandre, la campagne de vaccination contre le Covid aura coûté 44,63 euros par personne

D’après les chiffres relayés par les ministres flamands des Finances et de la Santé, Matthias Diependaele (N-VA) et Wouter Beke (CD&V), le coût réel de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Flandre s’élève à 44,63 euros par personne. Lors du lancement de la campagne, le coût estimé était de 61,85 euros. On notera que ces chiffres concernent la campagne de base, et ne tiennent donc pas compte de la dose de rappel (booster).