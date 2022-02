Les prix des matériaux de construction ont augmenté de 25% en trois mois

Par rapport à novembre dernier, lorsque les entreprises du secteur avaient été interrogées pour la dernière fois, les prix de presque tous les matériaux de construction ont encore augmenté. Comparativement à novembre 2020 cette fois, 58% des sondées ont connu des augmentations de prix de plus de 15%. Une sur quatre (24%) a été confrontée à des hausses de 25% ou plus.

Ces augmentations de prix persistantes commencent de plus en plus à peser sur les liquidités des entreprises de construction: 8% ont dû faire face le mois passé à d'importants problèmes de liquidités, contre 5% en novembre dernier, s'inquiète la Confédération Construction. Et l'organisation de rappeler que l'inflation vient d'atteindre son plus haut niveau depuis presque 40 ans (7,59%), et que l'on a connu en janvier la plus forte variation mensuelle en la matière depuis plus de 70 ans.

"À la fin de l'année dernière, nous pensions que la période la plus grave concernant les augmentations de prix était passée, mais ce n'est apparemment pas le cas", déplore ainsi Niko Demeester, CEO de la Confédération Construction. Dans la majorité des cas (54%), cette hausse n'est pas répercutée sur le client et l'entreprise la prend à sa charge. Dans 41% des cas, c'est cependant au client de l'assumer, le plus souvent partiellement, et non intégralement.