Plus de 800 places seront créées pour lutter contre la surpopulation carcérale

En 2022 et 2023 il y aura une augmentation nette d'environ 800 places dans les établissements pénitentiaires, indique ce lundi le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Ce nombre tient compte de l'entrée en service cet automne des nouvelles prisons de Haren-Bruxelles et de Termonde (Flandre orientale), mais aussi du maintien temporaire d'une partie de la capacité existante à Saint-Gilles et à Termonde, pour créer de cette manière plus de 300 places supplémentaires.