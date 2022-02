Pollution au PFOS : l’OVAM et les responsables politiques flamands continuent de se rejeter la faute

La commission d'enquête du Parlement flamand consacrée à la pollution aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les sols confrontait lundi des responsables de l'OVAM, l'agence de gestion des déchets, avec des ministres et ex-ministres flamands. En matinée, les deux côtés ont continué de s'accuser mutuellement d'avoir freiné la recherche et la communication aux habitants des dangers de la pollution à l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) autour de l'usine 3M à Zwijndrecht.