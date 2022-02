Un professeur de la KU Leuven à son tour incriminé pour comportement transgressif

Une étudiante qui a entamé un doctorat à la KUL il y a environ cinq ans rapporte que son promoteur lui adressait régulièrement des messages privés ou lui offrait des cadeaux, ce qui la mettait mal à l'aise. "Si on le laissait faire, alors on pouvait se rendre aux meilleurs congrès et recevoir du soutien financier additionnel pour la recherche. Dans le cas contraire, il brandissait la menace du licenciement".