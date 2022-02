Covid-19: 40% d’infections et 6% d’hospitalisations en moins

Quelque 4.329 personnes positives au Sars-CoV-2 séjournent actuellement à l'hôpital (+6%), dont 442 patients traités en soins intensifs (+9%).

Entre le 29 janvier et le 4 février, 28.815 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, ce qui représente un recul de 40%. Nettement moins de tests ont cependant été effectués, à savoir 82.000 (-29%) pendant cette période. Le taux de positivité est de 40,5% et plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron.

Entre le 27 janvier et le 2 février, 37 personnes en moyenne sont décédées chaque jour des suites du coronavirus. Cela représente une augmentation de 25% par rapport à la période de référence précédente. "La hausse provient avant tout de personnes âgées de plus de 85 ans, tant dans les maisons de repos qu’à domicile. Dans les maisons de repos et soins, le nombre d’infections a augmenté de 30%. Quelque 20% des maisons signalent des foyers de 10 cas ou davantage", indiquait le virologue Steven Van Gucht. Depuis le début de l’épidémie, 29.337 personnes sont décédées du Covid-19 en Belgique.