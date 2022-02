Le parquet confirme que l'enfant retrouvé mort dans un tunnel de la gare d’Anvers a été happé par un train

Sur base des images des caméras de surveillance, le parquet d'Anvers a pu reconstituer ce qui est arrivé au garçon de cinq ans retrouvé mort dans un tunnel ferroviaire sous la gare centrale d'Anvers lundi après-midi.

L'enquête montre que vers 14h15, la victime a échappé à l'attention de sa mère dans le McDonald's de la De Keyserlei, alors qu'elle se rendait aux toilettes.

Peu après, elle a signalé la disparition de son fils et les recherches ont été lancées. Le garçon était un élève de l'école primaire KIDS de Hasselt, une école de l’enseignement spécial.

Sur les images des caméras de surveillance, on peut voir le petit garçon entrer dans la gare centrale par ses propres moyens et, via le quai 23-24, pénétrer dans le tunnel en direction de Berchem. C’est là qu’ un conducteur de train a remarqué le corps vers 16h10, juste à côté des voies. Les images permettent de situer le moment de l'accident vers 14h41, moins d'une demi-heure après que l'enfant a été porté disparu.