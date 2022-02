La Flandre a acheté pour 4 millions d'euros d'œuvres d'art en 2021, en soutien aux artistes contemporains

Le Musée Middelheim d’Anvers, en plein air, accueillera ainsi "Incomplete Venuses, detours and functions" (2021) du jeune collectif Mountaincutters. Cette œuvre (photo) a vu le jour sur invitation de Middelheim, qui voulait une œuvre pour l’extérieur. Elle se base sur une fascination pour les figures féminines universelles que l’on trouve un peu partout dans le monde et qui symbolisent la fertilité. L’installation avec des sculptures de Vénus en verre invite à la réflexion sur l’origine de la sculpture et sur l’idéal d’une société matriarcale.