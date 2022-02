Le corps d’un enfant de 5 ans retrouvé dans un tunnel en-dessous d’Antwerpen-Centraal

Le parquet d'Anvers a désigné un juge d'instruction pour mener l'enquête, pour cause de mort non intentionnelle, comme cela se passe après un tel accident. Lundi soir, il s’est rendu sur les lieux avec le parquet et le laboratoire médico-légal.

"Ils vont tout examiner", déclare Ann De Bie, journaliste de la VRT NWS, qui était également sur les lieux lundi soir.

"Ils vont bien sûr chercher à savoir comment le garçon s'est retrouvé là (dans le tunnel) et aussi comment il est décédé : est-il tombé, a-t-il trébuché, a-t-il été frappé ? Toutes ces pistes sont encore ouvertes."

