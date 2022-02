La défense fossilisée d’un éléphant de forêt de retour en Belgique

L'Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRNSB), a dévoilé lundi après-midi le fossile d'une défense d'un Palaeoloxodon antiquus, un éléphant de forêt qui a vécu avant le mammouth. Cette inauguration a eu lieu en présence du ministre de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et du secrétaire d'État chargé de la Politique scientifique Thomas Dermine (PS).

La défense est presque entière. Elle mesure 2 mètres 30, sur une longueur complète estimée de 2 m 80. Elle pèse 60 kilos. Son âge est estimé entre 130.000 et 115.000 ans. La défense date de l'Éémien, durant la dernière période interglaciaire. Elle appartenait à un individu adulte mâle d'environ 3 mètres 50 de haut. Cet éléphant à défenses droites était un géant plus grand que l'éléphant africain, son plus proche cousin actuel.