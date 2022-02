Covid-19: le recul des infections et hospitalisations se poursuit, le nombre de décès augmente d’un tiers

Le virologue Van Gucht nuance cependant ces chiffres. La diminution des contaminations concernerait uniquement les personnes âgées de moins de 60 ans. Pour celles qui ont plus de 60 ans, les nouvelles contaminations augmentent et parmi les personnes de plus de 80 ans on constate une hausse de 23% du nombre de nouvelles infections. "Restez prudents dans vos contacts avec les personnes à risque", conseille le virologue de Sciensano.

Entre le 30 janvier et le 5 février, une moyenne de 39 personnes sont décédées qui avaient été testées positives (+30%). "La hausse se situe surtout parmi les personnes de plus de 85 ans, qu’elles résident en maison de repos ou à domicile. Dans les maisons de repos et soins, le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de 30%", précisait encore Steven Van Gucht.

Au total, 29.429 personnes ont perdu la vie en Belgique des suites du coronavirus depuis mars 2020. Vendredi 4 février, un nombre plus important de 53 décès était répertorié.