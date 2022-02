La maison des peintre et sculpteur Strebelle est désormais classée à Uccle

Selon celui-ci, la procédure a été initiée par l'entourage des artistes et la commune d'Uccle. Les bâtiments concernés ont été conçus par et pour les artistes Strebelle qui y avaient leur atelier et y ont construit leur cocon dans un jardin arboré et doté de nombreuses sculptures.

La maison reflète les caractéristiques de l'architecture moderniste de la fin des années 1950: des lignes pures et des formes sobres. Elle est encore proche de son état d'origine.

D'après Pascal Smet, la périphérie bruxelloise est riche en résidences de ce style moderne, qui présente une grande diversité en matière de formes et de matériaux. La maison d'Olivier Strebelle ainsi que l'atelier de Claude sont des exemples remarquables de ce type de maison en Région bruxelloise.

L'ensemble du site, comprenant le chemin en pavés, l'atelier de Claude Strebelle, la maison-atelier d'Olivier Strebelle, l'aménagement paysager de l'ensemble mêlant une végétation exotique et dense ponctuée de sculptures monumentales sont autant d'éléments présentant un intérêt historique, artistique, esthétique et scientifique, dignes d'être valorisés et préservés, justifie le gouvernement.

En 1955, Olivier Strebelle, jeune sculpteur, a demandé à son ami André Jacqmain de réaliser les plans de son habitation qu'ils complètent en 1958 par une extension pour l'atelier du sculpteur, en liaison avec la maison.

Olivier Strebelle a été amené à produire des œuvres de plus en plus grandes. C'est ainsi qu'en 1958, un atelier en sous-sol est créé en annexe à l'habitation, en léger décalage avec la construction primaire.