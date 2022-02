La ministre Verlinden interdit l’accès à Bruxelles au "convoi de la liberté"

Via leurs cabinets respectifs, la ministre de l'intérieur Annelies Verlinden (CD&V), le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) ont annoncé jeudi midi qu'ils mettaient les moyens fédéraux, régionaux et locaux en place pour empêcher le blocage de la Région de Bruxelles-capitale. Sur les réseaux sociaux des appels ont été lancés pour bloquer la capitale avec des poids-lourds pour protester contre les restrictions sanitaires.