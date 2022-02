Forte hausse des prix de l'immobilier dans les chefs-lieux de provinces flamandes

Parmi les 5 chefs-lieux de provinces, Louvain (Brabant flamand) est celui où l'on débourse le plus pour les maisons. Une maison moyenne ne coûte pas moins de 445 864 euros. En outre, les prix des logements ont également connu la plus forte hausse, de 10,7 % précisément. À Gand (Flandre orientale) aussi, les prix des maisons continuent de flamber : ils ont augmenté de 10,2 % l'année dernière, pour atteindre une moyenne de 372.419 euros.

Ces deux villes présentent un attrait supplémentaire", explique Bart Van Opstal, "mais elles ont aussi un important marché locatif. Cela s'explique en partie par le fait qu'il s'agit de villes étudiantes. Et souvent, ces biens se situent dans une fourchette de prix plus élevée, ce qui les rend moins accessibles aux jeunes. C'est pourquoi on constate que, précisément dans ces villes, les trentenaires et les quadragénaires sont devenus beaucoup plus actifs."

On a une image complètement différente à Bruges (Flandre occidentale) et à Hasselt (Limbourg). Dans ces deux villes, le prix moyen des maisons était inférieur à la moyenne flamande de 329.747 euros. Le prix a augmenté d'environ 5 %, soit la plus faible hausse parmi les cinq chefs-lieux.