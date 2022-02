Un festival des lumières illumine la capitale de jeudi à dimanche

"Depuis sa première édition, Bright Brussels offre aux visiteurs et aux habitants une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les quartiers de la capitale sous une autre lumière", notent les responsables de l'événement dans un communiqué. "Cette année, ce ne sont pas moins d'une vingtaine d'installations qui envahiront le cœur de la capitale, dès jeudi."

En plus des quartiers royal et européen, les alentours de la place Flagey accueillent donc également des œuvres lumineuses. Plusieurs lieux emblématiques comme la façade de la maison de la radio mais aussi l'abbaye de la Cambre se verront "sublimés". L'église Notre-Dame de la Cambre sera notamment ouverte au public pour qu'il y découvre "Halo", une œuvre de l'artiste Tobias Zehntner. "Les fenêtres de l'église sont éclairées comme si des bougies dansaient à l'intérieur", peut-on lire dans le programme de l'évènement.

"Le spectateur est invité à déambuler, à s'asseoir, à rester sous son halo et à observer les innombrables colonnes, reliefs, arches et personnages prendre vie."

Autre nouveauté de cette sixième édition: le Sibelga Light Market au parc Royal, plus de 300 mètres carrés dédiés à la réparation de luminaires endommagés et à la vente de luminaires de seconde main.

"Je suis heureux et fier que Bright Brussels, événement touristique produit par visit.brussels, ait lieu cette année, pour le plus grand plaisir des habitants et des visiteurs de notre région", a réagi le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort.