Baromètre corona en code orange dès le 18 février : quels assouplissements ?

L’assouplissement du code rouge au code orange du Baromètre corona aura pour conséquences, dès le 18 février :

- dans l’Horeca, il n’y aura plus d'heure de fermeture imposée, plus de masque obligatoire pour les clients, plus de nombre maximum de clients à une table et il sera à nouveau permis de consommer en restant debout. Seul le personnel devra porter le masque

- la vie nocturne peut reprendre à une capacité de 70%

- tous les événements publics à l’intérieur et à l’extérieur sont toujours autorisés. Le port du masque est obligatoire lors :

° d’activités non dynamiques (les participants restent assis) à l’intérieur

° d’activités dynamiques à l’intérieur et à l’extérieur, uniquement pour le personnel

Le Covid Safe Ticket (CST) est obligatoire pour toutes les activités intérieures à partir de 50 personnes et pour les activités extérieures à partir de 100 participants.

Une capacité de 200 personnes est toujours autorisée, mais peut être augmentée pour passer à :

° 70 % pour les activités dynamiques à l’intérieur

° 80 % pour les activités non dynamiques à l’intérieur et pour toutes les activités extérieures

° 100 % si la qualité de l'air est inférieure à une valeur moyenne mesurée de 900 ppm de CO2 pour les activités à l’intérieur

° 100 % pour les activités extérieures si l'on travaille avec des compartiments comptant jusqu'à maximum 2000 personnes ou si des mesures de gestion des foules supplémentaires après avis positif de la cellule de sécurité locale.

Les mariages et les funérailles sont autorisés comme à l'heure actuelle.

- pour les activités récréatives organisées (camps, stages et activités en groupe), il n'y a plus de capacité maximale. Quant aux activités récréatives en intérieur, une capacité maximale de 200 personnes est applicable. Ce nombre maximal ne s'applique pas aux activités sportives, à l'exception des camps sportifs.