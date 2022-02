Gand interdit aussi les "convois de la liberté" sur tout son territoire

"Je ne vais autoriser aucun convoi sur l'ensemble du territoire de la ville", a confirmé jeudi le bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq (photo). "En raison de l'interdiction à Bruxelles, les manifestants risquent de se rabattre sur Gand et je ne veux pas paralyser notre ville."

La semaine prochaine, des manifestants de toutes les provinces belges et d'autres capitales européennes ont l'intention de manifester à Bruxelles et de paralyser la ville. L'ensemble de ces actions, rassemblées sous l'appellation "Convoi de la liberté" - en référence au mouvement de grogne de camionneurs canadiens contre les mesures sanitaires - a été interdit jeudi par la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles.

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a annoncé que des contrôles aux frontières seraient menés dans l'objectif de filtrer les camions issus de ces convois. À l'étranger, Paris et Vienne ont déjà annoncé interdire ces convois.