JO d’hiver : médaille de bronze du 1000 m pour Hanne Desmet

L'Anversoise de 25 ans, vice-championne du monde de la distance, a terminé troisième de la finale A derrière la Suzanne Schulting, qui conserve son titre, et la Sud-Coréennne Minjeong Choi. Il s'agissait d'une seconde finale olympique pour Hanne Desmet, qui s'est classée cinquième du 500 m lundi.

Ce vendredi, Hanne Desmet semblait prête à terminer à nouveau cinquième sur le 1.000 mètres. Mais peu avant la ligne d’arrivée, l’Américaine Kristen Santos et l’Italienne Arianna Fontana sont tombées et le jury a décidé de ne pas reclasser ces deux concurrentes. La Belge terminait ainsi troisième avec un chrono de1:28.928 et décrochait le bronze.

La patineuse anversoise prendra aussi encore part à la course sur 1.500m à Pékin.