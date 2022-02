La Belgique restitue à une famille juive un tableau spolié par les nazis

Dans le même temps, les Musées royaux des Beaux-Arts ont inauguré ce jeudi deux salles, l'une sur la contextualisation des biens culturels pillés pendant la guerre, l'autre sur les questions de colonialisme et de diversité. Cette dernière est centrée sur le tableau-étude de Rubens longtemps connu sous l'appellation tardive de "Têtes de Nègres", aujourd'hui intitulé "Quatre études d'une tête". En précisant les faits et le contexte historiques liés à cette œuvre, le musée entend fonder le débat sur des bases plus scientifiques.

L'héritage colonial fait aussi partie des questionnements des Musées. Le gouvernement a approuvé récemment un cadre juridique sur la possibilité de restituer à la République démocratique du Congo des œuvres issues de la période coloniale. "L'héritage colonial, le sort des biens juifs spoliés, la place de la femme dans l'histoire de l'art, les modalités de ses représentations et la violence qui lui a été faite au fil de l'histoire, la question écologique et le rapport à la nature, notamment. Autant de questions qui conduisent à interroger les œuvres", souligne Michel Draguet. L'idée est de donner les clés au public pour mener un débat sociétal éclairé, a confirmé Inga Rossi-Schrimpf, directrice des collections et des recherches.

Avec sa campagne "Museum in Questions" lancée à l'automne dernier, les Musées royaux s'inscrivent dans un courant mondial des grands musées qui reconsidèrent les titres de leurs œuvres d'art. Ils répondent ainsi "à un sentiment de discrimination ou de manque de respect relevé par certains groupes de la population". L'appel à plus d'inclusion dans les musées s'est renforcé ces dernières années avec des mouvements internationaux tels que ceux de la communauté LGBT, de "MeToo" ou de Black Lives Matter, rappelle l'institution, bien décidée à faire de l'art un espace plus inclusif.