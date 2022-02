Les prix de l'énergie ont augmenté deux fois plus vite en Belgique que dans les pays voisins

Ainsi, les prix de l'énergie à un an d'écart ont augmenté de 22,4% en moyenne en 2021 en Belgique, contre 10,9% en moyenne dans les pays voisins. Dans le détail, l'inflation des produits énergétiques sur un an a atteint 10,1% en Allemagne, 10,6% en France et 17,3% aux Pays-Bas. Cette différence est due, selon l'Observatoire, à la forte chute des prix des matières premières énergétiques au second trimestre 2020 suivie de leur forte remontée en 2021. Mais elle s’explique aussi par des spécificités belges.

Ainsi, l'Observatoire avance que la hausse ou la baisse des prix de gros se répercute plus rapidement sur la facture belge d'électricité et gaz parce que notre pays compte davantage de contrats à prix variables. Dans les pays voisins, les contrats fixes sont majoritairement proposés. En outre, la composante variable, soit la composante énergétique, a davantage de poids dans la facture de gaz et dans les prix des combustibles liquides en Belgique, "en raison du faible niveau des taxes et, pour le gaz, des tarifs de réseaux plus bas", ajoute l'Observatoire. Les prix de l'énergie réagissent dès lors plus rapidement aux évolutions des prix des matières premières.