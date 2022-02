Louvain élue l’une des cinq meilleures destinations d’Europe

Chaque année, une liste des meilleures destinations touristiques européennes est réalisée par le réseau European Best Destinations (EBD) en EDEN Network, une initiative de la Commission européenne. Cette fois, Louvain était la seule destination belge reprise dans cette liste, sélectionnée notamment en raison de son riche passé historique et de son patrimoine culturel, mais aussi de ses nombreux événements, ses espaces verts et son offre variée en restaurants et magasins.

Ces dernières semaines, le public pouvait élire ses destinations européennes favorites parmi celles reprises dans la liste. Louvain a obtenu 48.000 voix, provenant de 77 pays différents. La ville historique se classe ainsi cinquième par ordre de préférence, devant des villes mondialement connues telles que Rome et Londres.

C’est la ville slovène de Ljubljana qui remporte le sondage, suivie par la ville espagnole de Marbella et Amiens en France. Vient ensuite Plovdiv en Bulgarie, alors que Louvain complète le top 5.

C’est la première fois qu’une ville belge se place aussi haut dans le classement européen, ce qui réjouit évidemment le bourgmestre louvaniste Mohamed Ridouani. "Cela me rend réellement fier que Louvain obtienne un résultat aussi brillant. Je remercie tous ceux qui ont voté pour notre ville dans ce sondage. European Best Destinations décrit Louvain comme une ville engagée où tout semble possible. Il y a beaucoup de choses à faire à Louvain, dans son cadre historique. Nous partageons volontiers cela avec nos visiteurs belges et étrangers. Vous êtes toujours les bienvenus à Louvain", concluait le bourgmestre Ridouani.