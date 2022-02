Près de 80 chiens négligés confisqués à un couple à Lanaken : "Une puanteur indescriptible"

De 70 à 80 chiens négligés ont été découverts dans l'habitation d'un couple à Lanaken (province de Limbourg) par la police locale et l'Inspection flamande du bien-être animal. A l'intérieur de la maison se dégageait une odeur âcre d'urine et d'excréments. "La puanteur y était indescriptible", souligne le bourgmestre Marino Keulen. Les animaux vivaient dans de très mauvaises et misérables conditions. Le couple avait déjà été condamné pour négligence envers les animaux en 2018. À l'époque, 40 chiens avaient été confisqués.