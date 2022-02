L’enseignement passera en phase orange le 19 février

Le ministre Weyts veut aussi donner des perspectives à l’enseignement secondaire. Dans l’attente de la disparition généralisée de l’obligation du port du masque, ce dernier ne devra plus être porté dans les écoles flamandes, dès le 19 janvier, à la cour de récréation et pendant les activités en extérieur. Des "pauses du masque" sont également envisageables, précise le ministre de l’Enseignement.

Ben Weyts espère que le masque pourra être complètement abandonné dans les écoles secondaires également, au retour des vacances de Carnaval (début mars). "Je comprends parfaitement que nos élèves en aient marre du masque. D’autant plus que des assouplissements sont annoncés à ce sujet dans le reste de la société. Et certainement parce qu’on leur demande à de moins en moins d’endroits de porter un masque. Il est bon que le masque ne soit plus obligatoire pour les primaires, et j’espère que nous pourrons faire le même pas rapidement pour les secondaires", concluait le ministre Weyts.

Ce vendredi, le Comité de concertation (Codeco) décidait du passage du Baromètre corona en code orange dès le 18 février. L’enseignement passera en phase orange un jour plus tard, afin que les assouplissements entrent en vigueur lundi 21 février.