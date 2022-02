La police appelle à respecter l'interdiction de convois motorisés à Bruxelles et Gand

Les polices travaillent en collaboration avec les parquets. Des accords ont été conclus concernant le suivi et la poursuite des infractions de droit commun qui pourraient être commises. Les éventuels auteurs d'infractions pourront être convoqués immédiatement et, dans le cas d'infractions les plus graves, déférés devant le juge d'instruction, qui peut décider de délivrer des mandats d'arrêt.

Outre le possible remorquage de véhicules, l'entrave malveillante à la circulation est passible de peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans, voire plus si les actes entraînent une incapacité de travail. Les actes de rébellion contre la police sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 6 mois maximum, qui peut aller jusqu'à 10 ans en cas de circonstances aggravantes. Frapper un policier augmente la peine maximale à un an d'emprisonnement, qui est assortie d'une amende de 2.400 euros. La peine d'emprisonnement peut atteindre 15 ans en cas de circonstances aggravantes, telles que la préméditation.

La police conseille aux personnes qui le peuvent d'éviter de se rendre lundi dans la capitale et sur le ring de Bruxelles. Elle recommande de privilégier les transports en commun.