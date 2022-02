Manneken Pis reçoit son 1083e costume de Ganshoren, la commune qui porte ce code postal

Ce samedi, c’est le bourgmestre Pierre Kompany (photo, au centre) de Ganshoren qui posait fièrement devant la statuette qui attire tous les touristes à l'intersection de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne, avec un grand groupe de citoyens de sa commune et l’échevine Marine Dehing-van den Brouck.

Différents éléments du petit costume romain offert à Manneken Pis font référence à Ganshoren. "Gans veut dire ‘oie’ en néerlandais et horen fait allusion à un marais ou un plan d’eau. La faune et la flore du marais de Ganshoren sont repris sur le pantalon et la veste offerts à la statuette, tous deux de couleur vert-brun. L’oie, symbole de la prudence et l’intelligence, est portée en pendentif et décore le chapeau avec sa plume blanche", expliquait l’échevine.

Manneken Pis arborait donc ce samedi les couleurs de Ganshoren. Toute une délégation d’habitants de cette commune était venue assister à la remise du costume, mais aussi des habitants du quartier près de la Grand-Place. Comme Jacky Maes, qui habite juste en face de Manneken Pis, "depuis très longtemps déjà. Je pense être le plus vieux habitant de cette rue. C’est très agréable parce que je vois le monde entier qui rend visite à Manneken Pis. Et tous ses différents costumes sont très chouettes. Heureusement qu’il est sage, notre petit homme. Il n’importune jamais les femmes" !

Le nouveau costume de Ganshoren trouvera lui aussi sa place dans l’immense garde-robe du Musée de la Ville de Bruxelles. Il se trouve sur la Grand-Place, à la Maison du Roi. On peut y admirer tous les costumes de Manneken Pis.