Des "convois de la liberté" continuent leur route, de France vers Bruxelles

D’après le journaliste Steven Decraene (VRT NWS), qui se trouvait à Paris samedi, "les manifestants partent du principe qu’ils parviendront aisément jusqu’à Bruxelles. Ils déclarent ne rien faire de mal. Ils roulent simplement en colonne d’une capitale à l’autre. Ils pensent aussi que la police belge ne réagira pas de façon aussi musclée que la française, ce qui jouerait en leur faveur".

Mais cela ne signifie pas que leur opération aura du succès. "On constate que les manifestants ne savent pas vers où se diriger. Quels sont les tunnels les plus stratégiques à bloquer ? A quoi ressemble le quartier européen qu’ils veulent bloquer ? Reste à voir comment l’opération sera coordonnée. Ils espèrent recevoir de l’aide de la branche belge du mouvement", précisait Steven Decraene (photo).

L’organisation du convoi ne semble donc pas parfaite. D’après l’expert en circulation routière de la VRT, Hajo Beeckman, les plus gros problèmes devraient se produire sur les routes régionales venant de Liège et Louvain, mais aussi de Mons et Halle et depuis Wavre. Plus tard dans la journée, c’est le quartier européen et le périphérique autour de Bruxelles qui pourraient être paralysés.