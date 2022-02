Sans masque en discothèque, avec masque en classe ? "Cela peut s’expliquer"

Le Baromètre corona passera le 18 février en code orange, mais les décisions prises vendredi par le Comité de concertation autour de l’obligation du port du masque dans certains endroits et pas dans d’autres continuent à alimenter les discussions. On pourra ainsi aller au café ou en discothèque et ne pas y porter le masque, alors que les élèves des écoles secondaires devront continuer à porter un masque toute la journée et pour un spectacle assis le masque restera aussi obligatoire. Le commissaire corona Pedro Facon et le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (photo), invités ce dimanche sur le plateau du Zevende Dag (VRT), parlent de question éthique qui peut effectivement être expliquée. "L’endroit et l’expérience jouent un rôle dans la décision sur le port du masque", expliquent-ils.