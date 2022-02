Convoi "de la liberté" : la situation est restée calme à Bruxelles, la police rouvre les accès à la capitale

La circulation a été perturbée lundi en matinée autour de Bruxelles, en raison du convoi autoproclamé "de la liberté". La police avait en effet organisé des barrages filtrants aux entrées de la Région et dans la capitale afin d'empêcher cette manifestation motorisée d'accéder au centre. En fin de matinée, quelques personnes en groupe et en possession d'armes prohibées y ont été arrêtées préventivement. Dans l'après-midi, entre 100 et 200 personnes se sont rassemblées à hauteur du quai au Bois à brûler et du quai aux Briques, à proximité de la place Sainte-Catherine. En fin de journée, la police a rouvert les accès à la capitale.