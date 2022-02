La gale se répand dans la région de Louvain, les pharmacies très sollicitées

La dermatologue Hilde Lapeere de l’hôpital universitaire de Gand indiquait à la VRT qu’elle doit traiter de plus en plus souvent des cas de gale depuis quelques années. Et ses collègues partagent son expérience. "Dans notre hôpital, nous voyons chaque semaine quelques patients qui ont la gale. Il est difficile d’expliquer pourquoi, nous avons trop peu de données".

C’est ce que confirme le docteur Steven Van Den Broucke de l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. La gale n’est pas dangereuse, mais bien très contagieuse lorsqu’il y a un contact de longue durée avec une sarcopte de la gale. "Elle n’est pas transmissible quand on rencontre quelqu’un qui l’a ou qu’on lui parle simplement. Les contacts brefs, comme se donner la main, ne sont pas un problème non plus".

"Des enfants qui jouent ensemble ou dorment dans le même lit peuvent se contaminer. On peut attraper la gale si on porte le pull de quelqu’un qui a été infecté", précise le docteur Van Den Broucke. Le traitement courant est une crème à base de perméthrine. "Il est important d’en enduire tout le corps, excepté le visage et la peau du crane. Il est aussi important de laver tous les vêtements, le linge de corps et de lit", précise la dermatologue Hilde Lapeere.

Parfois la crème est combinée à des comprimés d’ivermectine. "Ils ne sont pas vendus dans les pharmacies, mais nous traitons les patients avec des cachets d’ivermectine", précise le docteur Steven Van Den Broucke de l’Institut de médecine tropicale. "Et il ne faut pas oublier de traiter aussi les autres membres d’une famille qui vivent sous le même toit".

Beaucoup de gens associent la gale à des conditions de vie peu hygiéniques, mais on n’attrape ce parasite qu’à la suite d’un contact rapproché avec quelqu’un qui le porte. "Si vous vous douchez tous les jours et que vous changez de vêtements, vous pouvez quand même l’attraper", conclut Hilde Lapeere.