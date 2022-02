Le prix d'un trajet simple avec De Lijn va augmenter de 25%

Le gouvernement flamand égalise ainsi les tarifs entre les différents types de tickets. Le m-ticket dans l'application De Lijn aura le même prix que le ticket SMS et le ticket traditionnel. Ces deux derniers coutent déjà 2,50 euros, bien que pour le ticket à payer via sms un coût d’opérateur de 0,15 euro vienne s’y ajouter.

De manière générale, les prix des autres billets ne changeront que légèrement. Par exemple, les tickets de dix trajets - dans l'application et sur une carte - coûteront 17 euros au lieu de 16 euros à partir du 1er avril, tandis que les prix des abonnements Omnipas pour les 25 à 64 ans augmenteront légèrement. Les prix des abonnements sociaux, pour les jeunes et pour les personnes âgées, resteront inchangés.

La hausse des tarifs reste ainsi limitée à 1,9%. L’inspection des Finances aurait volontiers vu une augmentation plus sensible des prix, si l’on en croit les documents que le gouvernement régional a publiés pour étayer sa décision. L’inflation élevée risque par contre d’entrainer un plus grand bond lors de la prochaine adaptation des tarifs, en 2023.

Quant au Réseau flamand contre la pauvreté, il regrette que les tickets individuels augmentent de 50 centimes. Il estime que la tarif majoré découragera les voyageurs qui n’ont qu’un budget limité à prendre le bus de façon occasionnelle.