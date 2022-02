Une bombe d'eau sur la Flandre provoquerait jusqu'à 8 milliards d'euros de dégâts

"Les résultats de l’étude peuvent à juste titre être qualifiés de deuxième mise en garde, après la bombe d’eau tombée sur la Wallonie l’été dernier", estime la ministre flamande Lydia Peeters. "Lorsque nous considérons un scénario de précipitations avec 230 millilitres d’eau - comparable à ce qui est tombé l’été dernier dans la Vallée de la Vesdre -, quelques 86.000 habitations pourraient être endommagées et le coût total des dégâts s’élèverait à 8,1 milliards d’euros. Une bombe d’eau engendrerait donc en Flandre des dégâts matériels et financiers inédits et avant tout beaucoup de souffrance humaine. Il ne faut donc plus considérer que pareille éventualité est loin de nous".

L'administration flamande des voies d’eau a étudié deux scénarios distincts de précipitations, en collaboration avec le Laboratoire d’hydraulique. Le passage d'une 'petite' bombe d'eau avec 107 mm de précipitations en 48 heures, et d’une 'grosse' bombe d'eau avec 230 mm de pluie sur la même période. Avec à chaque fois une évaluation de l'impact sur les cours d'eau, les bâtiments, les habitations et les infrastructures. La petite bombe correspond à ce qu’a vécu le bassin du Démer (photo) les 14 et 15 juillet 2021, alors que la grosse bombe correspond à celle tombée sur la Vallée de la Vesdre (vidéo) ces deux mêmes jours.