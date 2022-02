Covid-19: la plupart des indicateurs toujours à la baisse, sauf les décès

Lundi, on comptait 3.658 personnes hospitalisées en Belgique pour cause de Covid ou ayant contracté le virus (-16% par rapport à semaine précédente), dont 381 séjournent en soins intensifs (-13%). Entre le 8 et le 14 février, il y a eu en moyenne 259 admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid, ce qui représente une baisse de 24% par rapport à la période de référence précédente.

µEntre le 5 et le 11 février, 15.635 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une baisse de 46% par rapport à la semaine précédente. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 2.704 sur 14 jours.

Sur la même période, 44 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus (+8%), ce qui fait monter le bilan à 29.724 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Le 10 février, un pic de 63 décès a été répertorié. Cela faisait depuis le début du mois de décembre qu’un nombre aussi élevé de décès n’avait plus été enregistré.

Quelque 56.600 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de près de 32%. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,83. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. Le variant Omicron représente près de 90% des cas en Belgique.

Du côté des vaccinations, le 13 février il y avait 9.189.483 de personnes qui avaient reçu au moins une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, et 8.984.435 de citoyens (soit 78% de la population totale) qui avaient reçu deux doses.

D’autre part, 6.824.962 de personnes (59% de l’ensemble de la population du pays) ont déjà reçu un 2e rappel (booster) et un total de 24,57 millions de doses de vaccins ont maintenant été administrées dans notre pays.