JO de Pékin : Loena Hendrickx septième après le programme court

Loena Hendrickx a obtenu une note de 70.09 avec 36.09 pour les éléments techniques et 34.00 pour la présentation. Lors de son passage sur la glace, la Campinoise a commis une petite erreur sur un double axel en se réceptionnant avec sa main avant de se reprendre sur ses derniers sauts. Le programme libre de l'épreuve de patinage artistique est prévu jeudi à 11h00 heure belge.

"Je n'étais pas tout à fait concentrée", a confié la patineuse après sa prestation. "J'ai vraiment besoin d'une certaine dose de stress et d'adrénaline, et c'est ce dont j'ai manqué. J'ai aussi été surprise du peu d'applaudissements. J'en ai besoin. Je dois peut-être m'encourager un peu plus pour le programme libre de jeudi. J'étais assez sûre de moi et je savais que j'en étais capable. Je n'ai pas commis de fautes aux entraînements et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Je suis déçue."



Lors d'un double axel, Loena Hendrickx a mis sa main sur la glace. "Mon saut était un peu trop lent, et mon corps a réagi en retard. J'ai atterri plus tôt que prévu et j'ai dû mettre la main", explique l'athlète, cinquième aux championnats du monde l'an dernier à Stockholm et quatrième à l'Euro. "Mais finalement, j'ai effectué un programme assez propre. Espérons que je puisse faire l'inverse de ce que j'ai fait à l'Euro et être un peu moins performante ici sur le court et briller sur le long. On va essayer."