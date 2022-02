La croquette de crevettes ostendaise reconnue produit flamand du terroir

La croquette ostendaise est la plus traditionnelle des croquettes de crevettes. Les crustacés doivent être cuits encore sur le bateau de pêche. Une fois sur la terre ferme, ils doivent être vendus et épluchés aussi rapidement que possible. On réalise ensuite une bisque ou un bouillon et au moins 30% des crevettes sont incluses dans la garniture des croquettes. La croquette ostendaise doit en outre être réalisée dans un rayon de maximum 10 kilomètres de la reine des plages.

Plusieurs chefs coqs ostendais ont signé une charte dans laquelle ils s’engagent à préparer les croquettes de crevettes de cette façon traditionnelle. C’est la raison pour laquelle le Centre flamand de commercialisation des produits agricoles et de la pêche (VLAM) a attribué à la croquette de crevettes ostendaise le label de "patrimoine comestible".