Le gouvernement s’accorde sur une réforme du marché du travail, en 4 piliers

Sur Twitter, le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), a annoncé ce mardi matin que la réforme du marché du travail est "validée en kern" et a salué "des avancées concrètes pour tous les travailleurs: droit à la formation bétonné, protection des travailleurs de plateforme, conciliation vies professionnelle et privée et mesures pour booster l'emploi". Toujours sur Twitter, le vice-Premier et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), s’est dit satisfait de l'accord obtenu, qualifié de "boost pour l'économie". "Avec des choses pour lesquelles nous nous battons depuis longtemps", ajoutait le ministre libéral flamand, évoquant une plus grande liberté pour les travailleurs, davantage de flexibilité pour les employeurs et le fait que le licenciement devienne "un tremplin vers un nouvel emploi". Quant à l'e-commerce, il est "là pour rester et pour se développer", selon le Courtraisien.

L'accord conclu comprend des mesures qui doivent permettre à la Belgique d'atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2030. Actuellement, le taux d'emploi dépasse en effet à peine 71% dans notre pays, avec de fortes disparités régionales. Le marché de l’emploi doit donc être réformé, décidait le gouvernement fédéral en octobre 2021, afin d’augmenter le pourcentage de citoyens actifs sur le marché du travail et donner davantage de flexibilité aux travailleurs comme aux employeurs.

Au cours d’une conférence de presse donnée ce mardi matin, le Premier ministre Alexander De Croo (photo), accompagné des ministres Pierre-Yves Dermagne (Emploi), Frank Vandenbroucke (Affaires sociales) et David Clarinval (Indépendants) ont explicité les quatre piliers d’action prévus dans la réforme.