Les pharmaciens pourront bientôt administrer le vaccin contre le Covid

Divers syndicats et associations de médecins estiment que les pharmaciens ne devraient pas être autorisés à effectuer des actes médicaux. Ainsi, l'Association belge des syndicats médicaux (Absym) s'oppose à la vaccination par les pharmaciens car, à ses yeux, la vaccination ne peut normalement être effectuée que par des médecins ou des infirmières. Selon Frank Vandenbroucke, il n'y a pas de concurrence entre les deux professions. "Dans d'autres pays, on voit que cela conduit à une augmentation des taux de vaccination, et les généralistes administrent aussi plus de vaccins."

L’association flamande des généralistes Domus Medica estime aussi qu’un aspect financier entre en jeu. "Ce n’est pas sûr et en plus les pharmaciens veulent avant tout participer pour des raisons financières, puisqu’ils seront rémunérés pour cette prestation", déclarait Roel Van Giel. Il estime que 8 heures de formation n’est rien à côté de 9 ans d’études pour les médecins et que ces derniers suivent depuis plus d’un an les vaccinations contre le Covid et peuvent ainsi mieux reconnaitre les effets secondaires.

Roel Van Giel prône avant tout une plus grande collaboration et complémentarité entre le personnel soignant, les médecins et les pharmaciens.