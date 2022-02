Une centaine de perquisitions en Europe, dont 49 en Belgique, pour un trafic de stupéfiants

L'enquête a rapidement établi un lien avec des ressortissants issus du sud de l'Europe, appartenant au milieu mafieux limbourgeois. Un dossier judiciaire relatif à des activités similaires à celles observées en Belgique étant déjà ouvert en Espagne, une JIT a été créée entre la Belgique et l'Espagne. L'enquête, avec l'appui d'Eurojust et d'Europol, s'est ensuite élargie à plusieurs autres pays européens. Le dossier a été enrichi par des données issues l'application SKY ECC et qui ont été décryptées. Des contacts ont ainsi été identifiés au Brésil, en Équateur, en Colombie, au Pérou, en Bolivie et au Paraguay.

Divers moyens de transports ont été mis en évidence, à savoir via des véhicules avec caches, des avions cargo, des jets privés et des conteneurs qui ont transité par les ports d’Anvers, Rotterdam, Le Havre et Hambourg. L'origine de l'enquête se fonde sur des perquisitions en septembre 2020 dans un box de garage en Région bruxelloise, lors desquelles la PJF a découvert une grande quantité d'acétone, plusieurs kilos de cannabis ainsi que des contrefaçons de vêtements de la police intégrée.

Le parquet fédéral a alors ouvert un dossier, dont la direction a été confiée à un juge d'instruction bruxellois en décembre 2020.