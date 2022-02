Activation des travailleurs : Hilde Crevits appelle le fédéral à assumer ses responsabilités

Dans la nuit de lundi à mardi, le gouvernement fédéral, auquel participe le CD&V, a conclu un accord sur une réforme du marché du travail. Celui-ci contient des mesures visant à faire passer le taux d'emploi à 80 % d'ici 2030. Les Régions, compétentes en matière d'activation, sont également prises en compte.

"Je me suis sentie un peu mal à l'aise quand j'ai entendu le Premier ministre dire que l'activation est une tâche des Régions. Il oublie de dire - peut-être consciemment - que les Régions ont besoin du niveau fédéral pour cela", a réagi Hilde Crevits. La ministre a cité l'exemple des 250.000 malades de longue durée en Flandre, dont beaucoup aimeraient être actifs. "Le problème, c'est qu'il faut parfois un an à un an et demi avant qu'un retour au travail ne soit évoqué", a-t-elle pointé.