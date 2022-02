D'un point de vue économique, la crise provoquée par le covid-19 a été bien gérée en Belgique

En terme "strictement budgétaire", la BNB recommande aux autorités publiques de ramener le déficit "dans un premier temps, on peut l'espérer pour la fin de la législature, à 3% pour stabiliser la dette". Et puis de "recréer des marges de manœuvre simplement pour pouvoir faire face à un choc (...) et pouvoir à nouveau soutenir l'économie comme on l'a fait en 2020 et 2021 pour toute une série de secteurs qui restent soumis à des mesures restrictives", conclut Pierre Wunsch.