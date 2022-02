En images : un déménagement titanesque pour le célèbre cyclope nu de Waregem

"À Termonde, le géant sera d'abord nettoyé en profondeur, car non seulement de la mousse a poussé entre ses orteils et derrière ses oreilles, mais tout le corps est dans un état altéré par les éléments de la nature", explique Bram Buytaert, qui a fabriqué le géant en 2014. "Je suis cependant fier que la sculpture, faite de polystyrène et recouverte d'une couche de plastique, ait tenu aussi longtemps", souligne-t-il.

L'entreprise de Bram Buytaert a de l'expérience dans la réalisation de telles sculptures. "Le géant nu est en fait un neveu de Kabouter Plop et de Piet Piraat, des sculptures également issues de nos ateliers".