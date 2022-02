Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite officielle en RDC début mars

Deux semaines avant l'expression des regrets, le Parlement fédéral avait déjà décidé qu'une commission parlementaire devait se pencher sur le passé colonial de la Belgique.

Cette commission a entre-temps présenté son rapport et travaille actuellement sur des dossiers délicats tels que les actes de naissance des métis et la restitution d'objets d'art historiques. Des négociations ont également été entamées sur ces questions.

Demain, jeudi, le Premier ministre congolais Sama Lukondo visitera l'AfricaMuseum de de Tervueren, en compagnie du secrétaire d'État à la politique scientifique Thomas Dermine (PS). Ce dernier s'est déjà rendu à Kinshasa en novembre dernier pour plaider en faveur d'une "restauration" de l'identité culturelle du peuple congolais, plutôt que d'une "restitution".

Peut-être qu'au cours des prochaines heures et des prochains jours, on en saura plus sur le contenu de la nouvelle visite royale. Ce qui est certain, c'est que le roi Philippe, surtout après sa lettre dans laquelle il exprime ses "profonds regrets", ne pourra plus se taire comme l'avait fait son père Albert en son temps.