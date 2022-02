Les organisations d’employeurs plaident pour le maintien de deux réacteurs nucléaires

Selon Hans Maertens, le contexte a changé ces dernières semaines et ces derniers mois. Il fait référence notamment sur la situation géopolitique et les tensions entre la Russie et l'Ukraine. "La forte augmentation des prix du gaz naturel et de l'électricité en est en partie la conséquence. Cela a un impact immédiat sur les coûts énergétiques de nos entreprises", souligne Maertens. Mais ces hausses de prix ont également un impact sur l'inflation, qui affecte à son tour l'évolution des salaires, ce qui peut entraîner une perte de compétitivité de nos entreprises vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, affirme le dirigeant de Voka.

Une sortie du nucléaire signifierait également que nous devrions nous tourner davantage vers l'étranger pour satisfaire nos besoins énergétiques. "Mais il existe également une grande incertitude quant à cette capacité dans nos pays voisins (...) Tout cela s'ajoute à une grande incertitude. Or nous avons besoin de garanties donc nous voulons une prolongation", a déclaré Hans Maertens. "On ne fixe pas de délai, bien sûr on ne garde pas une centrale nucléaire ouverte un an de plus. Ce sera pour une période plus longue. Nous souscrivons à la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Mais dans les 10 à 15 prochaines années, nous pourrons utiliser tout ce que nous avons pour assurer cette sécurité d'approvisionnement énergétique", affirme encore Hans Maertens.