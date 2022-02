Les voyageurs munis d’un pass sanitaire à leur arrivée en Belgique ne devront plus faire de test ni de quarantaine

Toute personne qui dispose d'un certificat ne devra plus être testée ni observer de quarantaine. Les résidents belges qui ne possèdent pas l'un de ces certificats et qui voyagent à partir d'un pays dont la situation épidémiologique est défavorable doivent, eux, subir un test antigénique rapide (RAT) ou un test PCR le premier jour après leur arrivée en Belgique. Il s'agit notamment des pays marqués en rouge foncé sur la carte européenne et des pays tiers qui ne figurent pas sur la liste blanche de l'Europe.

Les personnes provenant des pays ou régions avec une circulation d'un nouveau variant préoccupant (VOC) doivent toujours respecter les règles strictes en matière de testing (au 1er et au 7e jour) et de quarantaine (10 jours).