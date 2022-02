Un projet limbourgeois un peu fou : relier Genk à Maasmechelen par télécabine

Dirk Lauwers, expert en mobilité à l'UGent et à l'UAntwerpen, entre autres, n'écarte pas complètement l'idée. "Nous constatons de nombreux encombrements sur nos routes et nous devons tenir compte de plus en plus du respect de l'environnement et du climat. Le caractère abordable et la rapidité avec laquelle les travaux peuvent être réalisés jouent également un rôle. À tous ces égards, un téléphérique obtient de meilleurs résultats qu'un tramway ou un train."

C'est aussi la raison pour laquelle les téléphériques sont implantés un peu partout en Europe de nos jours. " De Rome à Paris en passant par Amsterdam : le moins que l'on puisse dire, c'est que le téléphérique fait l'objet de débats dans de nombreuses villes. À Amsterdam, une étude de faisabilité sérieuse est en cours, à Paris la décision a déjà été prise. À Rome aussi, la décision a été prise, mais il y a maintenant un débat politique. Nous voyons cela assez souvent : il faut généralement un certain temps avant qu'un tel projet soit effectivement réalisé.