Tempête Eunice : code orange dans 3 provinces

La forte tempête de sud-ouest touchera notre pays en fin d'après-midi et à l'heure de pointe du soir, pouvant causer des dégâts dus au vent. Le pic de la tempête est attendu de 14 à 15 heures jusqu'à 18 à 19 heures.

Le IRM prévoit un vent de force 10 Bf et peut-être même 11 Bf en mer. À l'intérieur des terres, il faut compter avec des rafales de plus de 100 km/h, pouvant atteindre 130, voire 140 km/h "dans le scénario le plus pessimiste". Sur la côte ou en mer, les rafales de vent peuvent être encore plus fortes.

Il faudra tenir compte du fait que sur certaines régions, les dégâts pourront être étendus et importants. La circulation pourra également être fortement perturbée. Notons qu'il n'est pas exclu que la région côtière et/ou la Flandre occidentale passe en code rouge vendredi matin.

Ci-dessous un aperçu des rafales de vent maximales attendues par province selon l’IRM (la première valeur représente le scénario le plus optimiste et la seconde valeur le scénario le plus pessimiste). Plus on ira vers le nord-ouest du pays et plus on se rapproche de la côte, plus les rafales pourront être violentes.