Flor Bressers, un des fugitifs belges les plus recherchés, arrêté en Suisse

Le 12 mars 2020, Flor Bressers avait été condamné à quatre ans de prison par la cour d'appel d'Anvers pour des faits de vol avec violences en bande, extorsion en bande avec armes et pour la prise d’otage et les mauvais traitements infligés à un trafiquant de drogue néerlandais en février 2016.



Ce dernier aurait fait échouer une livraison de drogue vers l’Angleterre. Flor Bressers a été surnommé "Le Coupeur de doigts" après qu’il a coupé le doigt du trafiquant avec un sécateur pour le punir.

"Le nom du trentenaire peut en outre être lié à diverses enquêtes judiciaires en cours à Anvers, en Flandre occidentale et en Flandre orientale. La grande criminalité organisée est le fil conducteur ici. Il s'agit notamment d'enquêtes sur le trafic international de drogue dans lesquelles la violence a été commise", déclare encore Kristof Aerts.

Après la publication sur le site Belgium's Most Wanted et Europe's Most Wanted d'Europol, plusieurs unités de la police judiciaire fédérale ainsi que le FAST (fugitive active search team) belge et un certain nombre d'autres unités FAST européennes se sont lancé dans une recherche active.

On a longtemps pensé qu'il se cachait en Afrique du Sud, mais hier soir, il a finalement été arrêté en Suisse.

"Hier soir, le fugitif a été interpellé en Suisse. L'arrestation, effectuée par des unités spéciales et avec l'aide d'autres forces de police suisses, est le résultat d'une chasse à l'homme intensive qui a duré plusieurs mois. Il y a eu une étroite collaboration entre le parquet fédéral, le parquet d'Anvers et différents services et départements de la police judiciaire fédérale (PJF)", a expliqué Kristof Aerts.

Le parquet d'Anvers réagit avec satisfaction. "L'arrestation est bien sûr importante pour la sanction de la condamnation qu'il a reçue", explique le porte-parole Kristof Aerts. "D'autre part, bien sûr, nous demandons également son extradition aux autorités suisses pour les enquêtes judiciaires en cours."