La navigation fluviale quasiment à l'arrêt en Flandre en raison d'un mouvement de grève

Le personnel qui fait fonctionner les écluses a spontanément débrayé. "C'est le cas à Bruges, à Wintam et sur le canal Albert", indique Ilse Remy du syndicat chrétien ACV Public Services. "La navigation intérieure n'est pratiquement plus possible en Flandre."

La Vlaamse Waterweg confirme la grève.

Selon les syndicats, la pénurie de personnel est à l'origine du mouvement de grogne. "On ne peut plus assurer un travail qualitatif et sûr à cause du manque de personnel", dénoncent-ils.