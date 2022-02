Un pêcheur à l’aimant retrouve un trousseau de clés à Gand et reçoit un chocolat chaud

Un jour, Filip a été encouragé par ses fils à se lancer dans un hobby. "Ils m’ont dit : "Papa, tu restes trop souvent assis à l'a maison". Tu devrais sortir plus et faire quelque chose. Et comme j'aime la pêche, j’ai cherché une activité dans le même genre. Et soudain, il y a eu cet engouement venu de Hollande : la pêche à l’aimant. Je me suis acheté un aimant avec une corde et un crochet, au total cela m’a coûté 100 euros."