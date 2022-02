Baromètre corona : la Belgique est passée en code orange

Depuis ce vendredi à minuit, le baromètre corona est passé du rouge à l'orange, comme l'avait décidé le Comité de concertation il y a une semaine exactement. Concrètement, cela change les règles pour l’Horeca, pour les représentations et évènements, pour les lieux dansants et de fêtes et pour les camps, stages et activités en groupe. Au niveau de l'enseignement - qui passera en code orange ce samedi -, les enfants de moins de 12 ans pourront abandonner le masque à partir du 19 février. Le télétravail n’est plus obligatoire, mais recommandé. Certains citoyens en ont déjà profité pour danser dans les discothèques à peine rouvertes. A Gand (photo) et Louvain, les étudiants se sont retrouvés dans le quartier des cafés.