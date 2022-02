Eunice se transforme en "très forte tempête" en Belgique et fait des victimes et de gros dégâts

Tout comme la SNCB avait décidé en matinée de suspendre dès 14h la circulation, de trains dans les provinces d’Anvers et des Flandres orientale et occidentale, par mesure de sécurité, De Lijn a décidé d'interrompre la circulation des bus et trams dans ces trois provinces également. "Il y a beaucoup d'obstacles sur les routes. Ce n'était vraiment plus sûr."

Tous les bus ont été rappelés vers les dépôts, dont ils ne sortiront plus avant 18h, au plus tôt, selon la situation sur le terrain. La circulation du tram de la Côte avait déjà été suspendue plus tôt dans l'après-midi. Le réseau de De Lijn dans les autres provinces est également touché. La circulation des trams sur l'importante ligne 1 à Gand était temporairement interrompue, par exemple. Le vent y soufflait très fort (vidéo).

A Anvers, la circulation des trams a aussi été suspendue, tandis que les bus continuent à rouler. Le trafic ferroviaire est également très fortement perturbé au nord du pays. Sur de nombreuses lignes, il n'y a ainsi plus du tout de train jusqu'à 18h30 au moins. La SNCB a annoncé que les voyageurs munis d'un billet SNCB en Flandre orientale, à Anvers et dans le Limbourg peuvent utiliser les bus et les trams de De Lijn.